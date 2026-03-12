SMP: transportistas denuncian amenazas de mafias mientras esperan el prometido “corredor seguro”

Los transportistas que operan en distintas rutas de Lima aseguran sentirse cada vez más vulnerables, no solo por el incremento del precio del combustible, sino también por las amenazas de bandas de extorsionadores que continúan atacando a conductores.

En el distrito de San Martín de Porres, la situación genera preocupación entre choferes, pasajeros y vecinos, especialmente en el sector de Chuquitanta, donde meses atrás se anunció la implementación de un denominado “corredor seguro”.

En el cruce de las avenidas Avenida Paramonga y Avenida El Olivar aún se observan maquinarias y trabajos de asfaltado, pero los vecinos indican que las medidas de seguridad prometidas todavía no se concretan.

PATRULLAJE LIMITADO

Durante un recorrido por la zona, se constató que la presencia de patrullaje es limitada. Tras varios minutos de observación, solo se registró el paso de una camioneta del serenazgo. Pasajeros que utilizan esta ruta señalaron que el temor aumenta durante las horas de la noche.

El 18 de febrero, el alcalde de San Martín de Porres, Renzo Reggiardo, acudió a la calle Los Eucaliptos para iniciar trabajos de asfaltado y anunciar mejoras en la zona, entre ellas mantenimiento de vías, alumbrado público y la instalación de cámaras de seguridad. No obstante, vecinos señalan que, hasta el momento, solo se han ejecutado labores de asfaltado y las cámaras de vigilancia aún no han sido instaladas.