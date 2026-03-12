Colectivos informales generan congestión y riesgo en cruce de avenidas Arequipa y Angamos

La informalidad en el transporte continúa evidenciándose en las calles de Lima. En el cruce de las avenidas avenida Arequipa y avenida Angamos, en el distrito de Miraflores, conductores que realizan servicio de colectivo informal utilizan la esquina como paradero, lo que genera congestión vehicular y situaciones de riesgo para otros conductores y peatones.

MNIOBRAS PELIGROSAS

En el lugar se observa cómo varios vehículos permanecen detenidos durante varios minutos en plena vía, obstaculizando el tránsito y dificultando que otros autos puedan avanzar o girar hacia la derecha por la avenida Angamos. Las imágenes muestran también maniobras peligrosas, como conductores que retroceden en medio de la pista para dar paso a buses del Corredor Azul y luego vuelven a ocupar el mismo espacio, pese a que el semáforo continúa en luz verde.

Al revisar en el sistema del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) la placa de uno de los vehículos intervenidos, se detectó que la unidad acumula más de S/ 3,000 en multas, de las cuales seis corresponden a sanciones por realizar servicio de colectivo informal.

Vecinos de la zona y conductores de buses señalaron que esta problemática es recurrente y denunciaron la falta de operativos constantes en el sector. Ante estas denuncias, el subdirector de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Luis Hidalgo, señaló que la entidad realiza operativos de control a lo largo del eje del Corredor Azul en distintos horarios.

Según precisó, durante el 2025 se ejecutaron 2,281 operativos en esta vía, mientras que en lo que va de 2026 se han realizado alrededor de 256 intervenciones. Asimismo, indicó que la ATU mantiene un convenio con la Policía Nacional del Perú, mediante el cual 133 agentes policiales participan en los operativos de fiscalización que se desarrollan tanto en horario diurno como nocturno.