Incendian bus con chofer a bordo en El Agustino: víctima quedó con 90% del cuerpo quemado

Un bus de transporte público fue incendiado la madrugada del jueves 12 de marzo en el paradero de Puente Nuevo, ubicado en el distrito de El Agustino. El hecho dejó al conductor gravemente herido tras quedar atrapado dentro de la unidad mientras se iniciaba el fuego.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. en la Vía de Evitamiento, en el sentido de sur a norte. Según testigos, el vehículo se encontraba estacionado debido a un desperfecto mecánico que había sido reportado la noche anterior, por lo que el chofer permanecía dentro del bus a la espera de que la unidad fuera trasladada hacia otro punto.

Al percatarse de la situación, varias personas acudieron al lugar y lograron rescatar al conductor del interior del vehículo. El chofer fue auxiliado por los presentes y trasladado de emergencia a un hospital cercano. De acuerdo con la información preliminar, presenta quemaduras en el 90 % del cuerpo y su estado de salud es crítico.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se acercan al bus. En las imágenes se observa cómo los individuos rocían un líquido inflamable —presuntamente gasolina— sobre la unidad y luego le prenden fuego antes de huir del lugar.

AMENAZAS PREVIAS

Familiares del conductor señalaron que la empresa de transporte a la que pertenece el vehículo habría recibido amenazas desde la noche previa al ataque. En ese contexto, no se descarta que el atentado esté vinculado a un caso de extorsión. De manera preliminar, se sospecha que la organización criminal conocida como Los Mexicanos podría estar detrás de este atentado.