Chorrillos: camión de bomberos realiza peligrosa maniobra para evitar choque

Una peligrosa maniobra protagonizada por una unidad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú evitó un accidente en el distrito de Chorrillos. El camión contraincendios se dirigía a atender un incendio en Villa El Salvador cuando un vehículo particular realizó un giro inesperado, obligando al conductor a reaccionar rápidamente para evitar una tragedia.

Imprudente vehículo casi ocasiona una tragedia

La unidad de bomberos de la compañía Garibaldi de Chorrillos avanzaba por el carril exclusivo del Metropolitano con dirección a una emergencia reportada en Villa El Salvador. Sin embargo, durante el trayecto, una camioneta giró de manera sorpresiva hacia la calle Madalengoitia, aparentemente sin atender las señales auditivas ni las luces de emergencia.

Ante esta situación, el conductor del camión de bomberos tuvo que realizar una maniobra inmediata para evitar impactar contra el vehículo. La unidad contraincendios apenas llegó a rozar la camioneta, lo que permitió evitar un accidente de mayores consecuencias.

Bomberos continuaron camino para atender incendio

Tras verificar que el contacto entre ambos vehículos había sido mínimo y que no se registraron personas heridas, el personal de bomberos decidió continuar su recorrido para priorizar la atención de la emergencia en Villa El Salvador.

El brigadier Jaime Palacios, jefe departamental de la 24 Comandancia Lima Sur, explicó que los conductores de este tipo de unidades reciben preparación especializada. “Nuestros conductores están preparados para conducir este tipo de unidades. No es simplemente manejar un camión; se trata de una unidad que transporta una carga dinámica, como agua, y está diseñada con elementos de seguridad que permiten realizar ciertas maniobras”, señaló.

Posteriormente, al retornar de la emergencia, la unidad se dirigió a la comisaría de Chorrillos para presentar la denuncia correspondiente. Según informó Palacios, se entregó como evidencia el video grabado desde la cabina del vehículo. En ese contexto, el brigadier recordó la importancia de respetar las señales de las unidades de emergencia. “Si escuchamos las sirenas y vemos las luces, debemos ceder el paso. Los camiones de bomberos y las unidades del SAMU no utilizan estas señales para pasear, sino para acudir a emergencias”, indicó.