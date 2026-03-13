Reniec se pronuncia por largas colas en sus sedes: "Hay un incremento del 43% de demanda"

ACTUALIZACIÓN

El director de Restitución de Identidad y Apoyo Social del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Iván Torres, se pronunció sobre las largas colas que se vienen registrando en diversas sedes de Lima para realizar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), a pocas semanas de las elecciones.

En entrevista con el programa 24 Horas, el funcionario señaló que la entidad ha registrado un incremento del 43% en la demanda ciudadana de personas que acuden a tramitar o renovar su documento.

“Hay varios factores: lo primero es que el DNI azul y amarillo que aún está vigente es válido, por lo que no necesariamente necesitan renovarlo; lo segundo es que este año tenemos cinco elecciones y muchas personas están acudiendo a realizar el trámite”, explicó.

En esa línea, Torres indicó que la institución solicitó al Estado un presupuesto adicional para incrementar su capacidad operativa, pero no recibieron el monto requerido. A pesar de ello, aseguró que la entidad está realizando esfuerzos para atender a los usuarios.

RECOMENDACIONES

Finalmente, el funcionario recomendó a la población utilizar las plataformas virtuales disponibles para realizar algunos trámites sin necesidad de acudir a una oficina. Asimismo, informó que 11 de los locales más grandes de Lima atenderán hasta las 8:00 de la noche para la entrega de DNI, con el fin de reducir las colas y facilitar la atención a los usuarios.

NOTA ORIGINAL

Largas colas continúan registrándose en diversas sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta vez, un equipo del noticiero 24 Horas llegó hasta una de las oficinas ubicadas en el distrito de Santa Anita, donde decenas de ciudadanos realizan extensas filas para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y efectuar otros trámites.

En el lugar, varias personas señalaron que han tenido que esperar durante varias horas para ser atendidas debido a la alta demanda de usuarios que acuden a las instalaciones.

Asimismo, algunos ciudadanos denunciaron que personas inescrupulosas estarían aprovechando la situación para vender puestos en la fila, ofreciendo lugares en la cola a precios que van desde 20 hasta 60 soles.