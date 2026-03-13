Liberan a chofer que atropelló a fiscalizador y a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez

El conductor de un taxi que atropelló a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y a un agente de la Policía fue liberado luego de que un juez le otorgara comparecencia con restricciones tras el pago de una caución. El incidente ocurrió el pasado 6 de marzo, alrededor de las 3:00 de la tarde, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ante esta decisión judicial, la vocera de la ATU, Tatiana Rosas Angulo, informó que el Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez. El recurso será elevado a instancias superiores para que se revise el pronunciamiento y se emita una nueva decisión.

PESE A PRUEBAS

Según explicó la representante de la ATU, el Ministerio Público no habría sustentado de manera eficaz el delito cometido por el conductor, pese a que existen videos del incidente que mostrarían que el chofer no tuvo intención de detenerse pese a la presencia del fiscalizador y del policía, y continuó avanzando con el vehículo.

Asimismo, indicaron que en casos similares registrados anteriormente, el Poder Judicial sí dispuso prisión preventiva contra los conductores involucrados, por lo que expresaron su sorpresa ante la decisión adoptada en este caso.