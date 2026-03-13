Peruano quedó varado 13 días en Dubái por conflicto en Medio Oriente y relata momentos de tensión

Luego de permanecer 13 días varado en Dubái, el ciudadano peruano Mario Vásquez de Lozada logró regresar al país y relató los momentos de tensión que vivió tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.

Según contó, formaba parte de un grupo de 15 personas que viajaron desde Jaén, Cajamarca para realizar un recorrido turístico por varios países. El último destino del itinerario era Dubái, ciudad a la que arribaron el pasado 28 de febrero.

“Somos un grupo de 15 personas que hemos partido desde Jaén, Cajamarca, para hacer un recorrido por varios países. El último punto fue Dubái, donde llegamos el 28 de febrero. En los minutos que llegamos se desató el conflicto y nos quedamos allí hasta antes de ayer”, relató.

El viajero explicó que inicialmente se alojaron en un hotel y que el 2 de marzo tenían previsto abordar un vuelo con la ruta Dubái–El Cairo–Madrid; sin embargo, el viaje fue cancelado debido a la situación en la región.

“Desde ahí hemos estado retenidos hasta antes de ayer. Hemos vivido momentos de tensión porque sonaban las alertas en los celulares advirtiendo que podría venir un misil, pero mantuvimos la calma. Han sido momentos difíciles”, agregó.

APOYO ECONÓMICO

Finalmente, indicó que la empresa con la que realizaron el viaje no se hizo cargo de la situación en esos días, posteriormente sus hijos tuvieron que apoyarlo económicamente para adquirir nuevos pasajes aéreos en la ruta Dubái–Madrid, lo que le permitió iniciar su retorno al Perú.