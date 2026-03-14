Reportan falta de GLP en grifos de Lima pese a restablecimiento de GNV

A pesar de que el suministro de GNV comenzó a restablecerse en diversos grifos de la capital, la escasez de GLP continúa afectando a varios conductores en Lima. En algunas estaciones de servicio el combustible sigue siendo difícil de conseguir y, en otros casos, se vende a precios más altos de lo habitual, lo que impacta directamente en quienes dependen del transporte para trabajar.

La falta de GLP ha provocado además el incremento del precio del galón, situación que ha repercutido en el costo de los pasajes del transporte público y de servicios de micromovilidad como las mototaxis. Algunos conductores señalaron que se han visto obligados a elevar sus tarifas para poder cubrir el aumento del combustible y los gastos operativos.

Durante un recorrido realizado por diversos grifos de la zona de Lima Sur, se constató que aún existen largas filas de vehículos que esperan abastecerse. Varios conductores indicaron que deben permanecer entre tres y hasta cinco horas para cargar gas, lo que les genera pérdidas económicas y retrasos en sus jornadas laborales.

SITUACIÓN EN GRIFOS

Ante esta situación, tanto transportistas como usuarios esperan que en los próximos días se normalice el abastecimiento de combustibles. Mientras tanto, continúan afrontando el impacto del incremento de precios y el tiempo perdido en extensas colas en los centros de abastecimiento.