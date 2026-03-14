SJM: asaltan a comensales de pollería frente a niños

Momentos de terror vivieron clientes y trabajadores de una pollería en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de que tres delincuentes armados irrumpieran en el establecimiento para cometer un asalto. Según testigos, los hampones rastrillaron sus armas sin contemplaciones, incluso frente a una madre que tenía a su bebé en brazos, lo que generó pánico entre los presentes.

Mientras dos de los sujetos ingresaron al local para despojar de sus pertenencias a los comensales y empleados, un tercer delincuente permanecía en la parte exterior vigilando y apuntando con su arma a cualquier persona que intentara reaccionar. Los asaltantes lograron llevarse celulares, billeteras y otros objetos de valor de varias mesas donde los clientes se encontraban cenando.

El dueño del negocio relató que en ese momento sus hijos y algunos ayudantes atendían el local cuando se produjo el violento robo. Asimismo, indicó que optaron por no enfrentarse a los delincuentes para evitar una tragedia mayor, ya que los sujetos amenazaban con disparar si alguien intentaba impedir el asalto.

NO ES EL PRIMER ROBO

El propietario también denunció que no es la primera vez que su negocio es víctima de la delincuencia, pues aseguró que el local ya ha sido asaltado en al menos cinco ocasiones. Vecinos de la zona señalaron que los robos se han vuelto frecuentes y exigieron a las autoridades mayor patrullaje, cámaras de vigilancia y acciones concretas para frenar la inseguridad en el distrito.