Jaime Delgado sobre alza de pasajes: tarifas del transporte son libres, pero deben ser informadas

El especialista en derecho del consumidor Jaime Delgado se pronunció sobre el incremento de tarifas en el transporte público luego de la escasez de combustible generada tras una deflagración en los ductos de gas de Camisea, en la región Cusco.

El especialista explicó que, si bien las tarifas en el transporte son libres, los transportistas están obligados a informar con claridad a los usuarios sobre cualquier aumento en el precio de los pasajes. “Si bien es cierto las tarifas son libres, hay un derecho de información. El transportista tiene que informar claramente, ya sea por el tema de gasolina u otros factores, sobre el alza del precio del pasaje y no sorprender a la gente”, señaló.

Asimismo, Delgado indicó que también se debe evaluar si existe una posible concertación de precios entre empresas de transporte, lo cual está prohibido. “En segundo lugar, se debe determinar si puede o no existir concertación de precios. Si existe un acuerdo de esta naturaleza, eso es ilegal y Indecopi podría intervenir y sancionar”, precisó.

El especialista también recordó que, en el caso del transporte urbano, interprovincial o aéreo, el sistema funciona bajo un modelo de libre mercado. “La fijación de precios en el transporte urbano, interprovincial o aéreo es de libre mercado. Aquí juega la oferta y la demanda, donde ninguna autoridad puede intervenir directamente en el precio”, agregó.

SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO

Finalmente, Delgado consideró que el principal problema del transporte en el país es la falta de un sistema integrado y organizado. “El transporte debería ser un solo sistema que funcione bajo una organización articulada. Eso es lo que falta en el Perú; la propiedad es otra cosa, donde la empresa privada puede participar”, concluyó.