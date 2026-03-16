Francis Allison se pronuncia por polémica de fotopapeletas en Magdalena del Mar

El alcalde de Francis Allison se pronunció luego de que se acordara declarar nulas las fotopapeletas impuestas en el distrito de Magdalena del Mar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.

Según explicó el burgomaestre, las cámaras de control fueron instaladas con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito; sin embargo, cuestionó la forma en que el sistema terminó siendo utilizado.

“El objetivo de colocar cámaras de control de seguridad es reducir los accidentes, pero este mecanismo tiene que ser tomado con responsabilidad y no para que una empresa se haga rica. Lamentablemente esta idea se ha distorsionado”, indicó.

PRESUNTA VULNERACIÓN

Allison sostuvo que el problema se originó por una presunta vulneración del convenio suscrito entre la Municipalidad de Magdalena y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De acuerdo con el alcalde, el acuerdo establecía que Magdalena debía encargarse de detectar las infracciones, evaluarlas y posteriormente enviar las pruebas a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, instancia que finalmente derivaría los casos al Servicio de Administración Tributaria de Lima para el trámite correspondiente.

Sin embargo, señaló que en determinado momento la municipalidad metropolitana habría comenzado a utilizar directamente las imágenes captadas por las cámaras del distrito.

“El convenio decía que Magdalena era la encargada de detectar y evaluar las infracciones para luego enviar las pruebas a Lima y que estas lleguen al SAT. Pero en algún momento Lima comenzó a usar directamente las imágenes de las cámaras, saltándose el proceso de evaluación que le correspondía a Magdalena”, explicó.