Línea 2 del Metro: tuneladora “Delia” llega a estación Óscar R. Benavides

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao sigue avanzando a paso firme con la llegada de la tuneladora “Delia” a la estación Óscar R. Benavides, en el Callao. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la máquina completó un nuevo tramo de excavación subterránea de 800 metros, marcando otro hito en esta megaobra de transporte.

El trayecto ejecutado corresponde al tramo entre las estaciones San Marcos (E-07) y Óscar R. Benavides, donde la tuneladora avanzó con un promedio de 15 metros diarios. Este rendimiento ha permitido sostener el cronograma de construcción de uno de los proyectos más importantes de infraestructura urbana en el país.

Desde que inició operaciones, “Delia” ha perforado cerca de 13 kilómetros de túnel y ha pasado por trece estaciones del recorrido, consolidando el progreso del sistema subterráneo. Entre ellas destacan puntos clave como Estación Central, Plaza Bolognesi y San Marcos, ahora sumándose la estación Óscar R. Benavides.

25 KILÓMETROS CONSTRUIDOS

Actualmente, más de 25 de los 27 kilómetros totales del trazado ya han sido construidos para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Solo queda pendiente el tramo final entre las estaciones Óscar R. Benavides e Insurgentes, hacia donde se dirigirá la tuneladora en las próximas etapas para culminar esta fase del proyecto.