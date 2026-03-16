Dictan prisión preventiva contra sujeto que asesinó a su pareja en La Victoria

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Romero Durán, investigado por el asesinato de su pareja Beatriz Humpire Borda, ocurrido en el distrito de La Victoria. De acuerdo con la investigación, el hombre habría matado a la mujer, desmembrado su cuerpo y adquirido una moledora con la presunta intención de triturar los restos para intentar desaparecer evidencias del crimen.

Durante la audiencia judicial, el acusado confesó el asesinato y pidió perdón a los familiares de la víctima. “Quizás algún día su familia me perdone. Yo con Beatriz estoy desde los 15 años y también con su familia”, expresó ante el tribunal.

Romero intentó justificar su accionar señalando que actuó en legítima defensa. Según su versión, sostuvo un forcejeo con la víctima y perdió el control de la situación. Asimismo, aseguró que decidió desmembrar el cuerpo porque entró en pánico al pensar que no le creerían su versión. “Entré en miedo de que no me iban a creer que me había defendido”, afirmó.

RECHAZAN VERSIÓN

Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima, Aaron Alemán, rechazó la versión del acusado y sostuvo que no existen evidencias que respalden la supuesta legítima defensa. El letrado también indicó que no se descarta la participación de otras personas en el crimen, ya que —según explicó— la propia hermana del acusado habría realizado una denuncia que abre nuevas líneas de investigación, incluyendo el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Por otro lado, la defensa del acusado intentó argumentar que la moledora encontrada formaba parte de un supuesto emprendimiento. No obstante, la parte agraviada sostiene que el equipo habría sido adquirido para destruir los restos de la víctima. Mientras continúan las investigaciones, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 30 años y seis meses de prisión para el acusado por el presunto delito de feminicidio.