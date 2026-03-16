Minivan choca contra separador en avenida Brasil

Una minivan protagonizó un accidente de tránsito en la avenida Brasil, a la altura del distrito de Magdalena del Mar, tras impactar contra una baranda de seguridad en la berma central. El hecho se registró alrededor de las 4:38 a. m. y afectó la vía auxiliar en dirección hacia Jesús María.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo, subió a la berma y terminó colisionando violentamente contra la estructura metálica. A pesar de los daños materiales ocasionados, el chofer del vehículo decidió abandonar el lugar inmediatamente después del impacto.

Durante la fuga, el vehículo dejó parte del parachoques delantero, elementos que serán claves para el proceso de identificación del vehículo y el propietario. Esta evidencia permitirá a las autoridades continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

INVESTIGAN ACCIDENTE

El choque provocó daños significativos en la baranda divisoria, lo que generó preocupación por la seguridad vial en la zona. Las autoridades iniciaron la búsqueda del conductor involucrado, quien podría enfrentar sanciones por los daños ocasionados y por abandonar la escena del accidente.