Refuerzan prevención ante sismos en aeropuerto Jorge Chávez

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) realizó una feria informativa en las inmediaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez, con el objetivo de concientizar a pasajeros y usuarios sobre cómo actuar ante un sismo. La actividad buscó fortalecer la cultura de prevención en uno de los puntos con mayor afluencia de personas en el país.

Durante la jornada, los especialistas brindaron información clave sobre los protocolos de seguridad y las acciones inmediatas que se deben tomar en caso de un movimiento telúrico. Los asistentes recibieron orientación directa y resolvieron dudas relacionadas con evacuación, zonas seguras y medidas de autoprotección.

Uno de los principales atractivos fue el simulador de sismos, que permitió a los participantes vivir una experiencia cercana a un evento real. Tras pasar por esta dinámica, los usuarios se dirigieron a los módulos informativos donde recibieron trípticos con recomendaciones sobre cómo actuar durante y después de un sismo, así como nociones básicas de primeros auxilios.

RUTAS DE EVACUACIÓN

Asimismo, se promovió el reconocimiento de rutas de evacuación y la ubicación de zonas seguras dentro del aeropuerto, aspectos fundamentales para reducir riesgos en situaciones de emergencia. Con estas acciones, el Indeci busca fomentar una ciudadanía más preparada y resiliente frente a desastres naturales.