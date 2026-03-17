Pintan mural en honor a promotor asesinado Jhon Leyva durante emotiva despedida en Lima Norte

Familiares, amigos y artistas despidieron entre música, cantos y pedidos de justicia a Jhon Leyva Zorrilla, productor de eventos folclóricos asesinado a balazos el último domingo. El homenaje estuvo marcado por el dolor y la indignación ante la creciente violencia que afecta al sector artístico.

Durante la despedida, la cantante Flor Guerrero denunció haber recibido amenazas y mensajes de extorsión mientras esperaba la entrega del féretro en la Morgue Central de Lima. Según relató, le exigían el pago de 10 mil soles, advirtiéndole que podría correr la misma suerte que su amigo.

Leiva, quien ya había denunciado extorsiones en el pasado, fue recordado por colegas como una persona comprometida con la música. Artistas como Dina Páucar lamentaron su muerte y señalaron que el caso refleja la inseguridad que enfrenta el rubro, donde muchos optan por dejar de trabajar por temor.

PINTARON UN MURAL EN SU HONOR

El féretro fue trasladado desde un centro de convenciones en Lima Norte hasta Puente Piedra, donde se instaló un espacio abierto para que el público pueda darle el último adiós. En la zona, vecinos también pintaron un mural en su honor, acompañado de arreglos florales y un estrado, mientras se reforzó la seguridad ante la gran afluencia de personas.

Este crimen ocurre en un contexto de creciente violencia vinculada a la extorsión y el sicariato en el país. La familia informó que el entierro se realizará en el mismo distrito, mientras allegados y ciudadanos exigen acciones concretas de las autoridades frente a estos hechos.