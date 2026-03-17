Gobierno reglamenta uso de armas no letales para serenos

Con imágenes del uso de armas no letales y en medio de un contexto de creciente inseguridad, el Gobierno reglamentó la utilización de estos implementos por parte de los serenazgos municipales. La medida tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos sin recurrir al uso de armas de fuego.

Sin embargo, la disposición ha generado posiciones encontradas entre autoridades locales. El alcalde de Magdalena, Francis Allison, cuestionó su efectividad al señalar que este tipo de herramientas no reducirá los índices delictivos. “Quien crea que una pistola eléctrica o gas pimienta va a disminuir la delincuencia, desconoce la problemática”, afirmó, recordando además recientes hechos de violencia extrema en el país.

En la misma línea, desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Miraflores indicaron que evaluarán la implementación de estos equipos, advirtiendo que su uso podría exponer innecesariamente al personal de serenazgo. Asimismo, representantes del Ministerio del Interior señalaron que, si bien saludan la norma, algunos distritos han decidido no aplicarla para evitar riesgos a sus trabajadores.

SEIS MEDIOS DE DEFENSA

La Resolución 0323-2026 autoriza el uso de seis medios de defensa, entre ellos grilletes, escudos, bastones tonfa, gas pimienta, chalecos antibalas y pistolas de electroshock. No obstante, especialistas coinciden en que estas herramientas servirían principalmente para la autoprotección del sereno y no como una solución integral frente a la creciente ola delictiva que afecta al país.