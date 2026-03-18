Triple crimen en San Juan de Miraflores: sicario acribilla combi y deja tres muertos

Un violento ataque armado dejó tres personas muertas en San Juan de Miraflores, luego de que un sicario disparara contra una combi de transporte público. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Miguel Iglesias con la calle Andrés Avelino Cáceres, cuando la unidad se detuvo para recoger pasajeros.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el atacante se aproxima caminando y, sin mediar palabra, abre fuego contra el vehículo de la empresa “Los Rojitos”. Tras realizar varios disparos, el sujeto huyó por la misma vía. Dos pasajeras fallecieron en el acto, mientras que el conductor quedó gravemente herido.

El chofer fue identificado como Jorge Félix Vargas, de 22 años, quien llevaba pocos meses trabajando y estaba pagando la combi con su esfuerzo. Según sus familiares, el joven fue trasladado con demora a un centro de salud, donde finalmente perdió la vida. Una de las víctimas era madre de tres hijos y se dedicaba a la venta de ropa.

Familiares denunciaron que el conductor venía siendo víctima de extorsión y pagaba cupos a dos bandas criminales, sin que ello evitara el ataque. En lo que va del año, ya son 12 los conductores de transporte público asesinados. La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar al responsable de este crimen.