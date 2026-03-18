Surco: alcalde Carlos Bruce explica uso de armas no letales para serenos

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, respaldó la implementación de armas no letales, entre ellas pistolas eléctricas, para el uso de agentes del Serenazgo. La medida busca fortalecer las acciones de seguridad ciudadana frente al incremento de robos y asaltos.

En declaraciones a 24 Horas Mediodía, la autoridad edil explicó que este tipo de dispositivos permitirá a los serenos intervenir de manera más efectiva ante situaciones delictivas, sin poner en riesgo la vida de los intervenidos. Según precisó, estas armas no afectan órganos vitales.

Asimismo, detalló que las pistolas eléctricas emiten una descarga eléctrica que paraliza momentáneamente a los presuntos delincuentes, lo que facilita su reducción y brinda el tiempo necesario para dar aviso a la Policía, encargada de proceder con la detención correspondiente.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Finalmente, desde la Municipalidad de Surco indicaron que respaldan plenamente el uso de armas no letales por parte del Serenazgo, destacando que esta medida forma parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos del distrito.