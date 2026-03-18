Miraflores denuncia que Surquillo busca inscribir Mercado N°1 en Sunarp

La Municipalidad de Miraflores denunció que el distrito de Surquillo está intentando inscribir de manera irregular el Mercado N°1 ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), generando un nuevo conflicto por la titularidad del mencionado predio.

El gerente de asesoría jurídica de Miraflores, Lino de la Barrera, señaló que el inmueble pertenece a su comuna, por lo que cualquier trámite de inscripción por parte de Surquillo carecería de sustento legal. En ese sentido, cuestionó la iniciativa del distrito vecino.

En declaraciones a 24 Horas Mediodía, explicó que, en caso de que Surquillo pretenda realizar alguna remodelación o intervención en el Mercado N°1, esta debería ser previamente consultada y autorizada por el propietario, que es —según indicó— la Municipalidad de Miraflores.

MIRAFLORES TOMA ACCIONES

Finalmente, Lino de la Barrera informó que la comuna miraflorina ya viene gestionando la inscripción formal del predio ante Sunarp, con el objetivo de dejar constancia legal de la titularidad y evitar futuros conflictos administrativos entre ambas jurisdicciones.