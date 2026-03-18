“¡Me quitaron a mi hijo!” Madre de chofer asesinado en SJM pide justicia

En medio del dolor y la indignación, la madre de Luis Félix Vargas, joven chofer asesinado en San Juan de Miraflores, exigió justicia y pidió a las autoridades policiales dar con el paradero de los responsables del crimen. Visiblemente afectada, la mujer alzó su voz para que el caso no quede impune.

En declaraciones a 24 Horas Mediodía, la madre de la víctima solicitó apoyo legal, señalando que necesita un abogado que la ayude a seguir el proceso. Aseguró que no descansará hasta ver que se haga justicia por la muerte de su hijo, quien fue asesinado a balazos cuando cubría su ruta habitual.

La mujer recordó a Luis Félix Vargas, de 23 años, como un joven trabajador y estudioso, quien se desempeñaba como cobrador en la empresa conocida como “Los Rojitos” para costear sus estudios técnicos. Asimismo, indicó que su hijo no había recibido amenazas ni era víctima de extorsión.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Entre lágrimas, la mujer lanzó un enérgico pedido a las autoridades. “Me quitaron a mi hijo, a mi vida, es lo único que quiero: justicia. Que investiguen y que el responsable pague con todo el peso de la ley”, manifestó en los exteriores de su vivienda, exigiendo que el crimen no quede sin castigo.