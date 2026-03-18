Activarán SOAT en caso de que chofer huya tras accidente

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la activación de la cobertura del Fondo SOAT para víctimas de accidentes de tránsito en los que el conductor responsable se da a la fuga. Esta medida busca garantizar la atención oportuna de los afectados, incluso cuando no se logra identificar al vehículo implicado.

Guillermo Suárez, coordinador del Fondo SOAT y CAT, explicó que estos seguros podrán activarse en este tipo de situaciones y que los trámites para acceder a la cobertura son simples y accesibles. El objetivo principal es cubrir los gastos médicos de las víctimas y brindar apoyo en casos de mayor gravedad.

La decisión surge en medio de la preocupación generada por casos recientes, como el de la deportista Lizeth Marzano, cuyo fallecimiento evidenció la problemática de los accidentes en los que los responsables huyen, dejando a las víctimas sin asistencia inmediata.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS

Con esta disposición, las personas heridas —o sus familiares en caso de fallecimiento— podrán acceder a la protección económica y médica correspondiente, reafirmando el compromiso de las autoridades de mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias en el país.