Conductor de “Los Rojitos” trabajaba para pagar sus estudios de ingeniería industrial

En medio de escenas de dolor, familiares y amigos velaron los restos de Jorge Félix Vargas, conductor de la empresa de transporte “Los Rojitos”, quien fue asesinado a balazos por un sicario en la avenida Miguel Iglesias, en el distrito de Villa María del Triunfo. El crimen ha generado indignación entre sus seres queridos, quienes piden justicia.

Según relataron sus allegados, la víctima era un joven trabajador que combinaba su labor como chofer con sus estudios de ingeniería industrial. Su esfuerzo por salir adelante lo llevó a trabajar largas jornadas para costear su educación, lo que hoy es recordado con orgullo por su entorno cercano.

El ataque ocurrió cuando Vargas se encontraba en plena jornada laboral, siendo interceptado por un sujeto armado que le disparó a quemarropa. Tras el crimen, el responsable huyó del lugar, dejando consternados a testigos y vecinos de la zona.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes y vienen analizando las cámaras de seguridad para identificar al sicario. En tanto, los familiares reiteraron su pedido de justicia y exigieron acciones rápidas para capturar a los responsables de este violento hecho que enluta a una familia peruana.