Línea 3 del Metro de Lima queda fuera de plan prioritario y retrasa su ejecución

El proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao fue retirado de la lista de obras prioritarias del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, pese a que su ejecución estaba prevista para iniciar en 2027. La medida ha generado preocupación por el futuro de esta esperada obra.

Esta línea busca conectar distritos clave como San Juan de Miraflores y Comas, facilitando el transporte de millones de limeños. Sin embargo, su exclusión implica que la ciudad seguirá dependiendo de un sistema limitado, mientras crece el caos vehicular.

Según información de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y ProInversión, el principal obstáculo es la falta de financiamiento. A diferencia de otras obras, este proyecto no cuenta con recursos asegurados por el Estado.

Actualmente, los ciudadanos pueden tardar hasta seis horas diarias en traslados, enfrentando altos costos en taxis o buses. La ausencia de una red integrada de transporte agrava la congestión y afecta la calidad de vida.

La ATU plantea asegurar el modelo de financiamiento hacia noviembre de este año, con participación público-privada. No obstante, persiste la incertidumbre sobre cuándo se iniciará finalmente una obra clave para la movilidad en Lima.