Tragedia golpea a familia de pasajera fallecida en ataque a “Los Rojitos”: su hijo también fue asesinado por delincuentes

Un profundo drama enluta a la familia de Olinda Quispe, la pasajera que perdió la vida tras ser alcanzada por balas durante el ataque a una combi de la empresa “Los Rojitos”. En medio del dolor por su reciente pérdida, su esposo reveló que no es la primera vez que la delincuencia golpea a su hogar.

Según relató, el año pasado su hijo fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle su motocicleta. El joven, al oponer resistencia, fue baleado por los criminales, quienes acabaron con su vida, dejando a la familia sumida en una profunda tristeza que hasta hoy no logra superar.

“Tengo la impotencia de no poder hacer nada”, expresó el padre, visiblemente afectado, al recordar la pérdida de su hijo y ahora la de su esposa. La doble tragedia ha generado indignación entre vecinos y familiares, quienes exigen acciones concretas frente a la creciente inseguridad.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La familia pide justicia para ambos casos y solicita a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Mientras tanto, el dolor y la impotencia reflejan la dura realidad que enfrentan muchas familias afectadas por la violencia en el país.