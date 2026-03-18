SJM: balean a padre de familia que esperaba a su hija para llevarla a la universidad

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de San Juan de Miraflores, donde un padre de familia fue atacado a balazos por un sicario mientras se encontraba dentro de su vehículo en la calle Los Olivos. El hombre esperaba a su hija para trasladarla a la universidad cuando fue sorprendido por el atacante, quien disparó sin contemplación hasta en siete ocasiones.

Tras perpetrar el ataque, los delincuentes dejaron una misiva con un mensaje intimidatorio: “Los de Puente Alipio no pagan su deuda. Att: Los Colochos”, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas o extorsión. El hecho ocurrió en una zona que ya contaba con medidas de seguridad como tranqueras y cámaras de videovigilancia.

Un taxista que auxilió a la víctima indicó que el herido presentaba impactos de bala en el rostro y aún se encontraba con vida cuando fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora. El hombre llegó consciente al centro médico, acompañado por su hija y su sobrino, aunque su estado es delicado y su pronóstico reservado.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Vecinos de la zona señalaron que, pese a los constantes robos, es la primera vez que se registra un ataque de esta magnitud. Este hecho ocurre apenas un día después de otro atentado armado en el mismo distrito, donde un chofer y dos pasajeros fueron baleados, lo que incrementa la preocupación por la creciente inseguridad en la zona.