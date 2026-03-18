Miedo y desesperación en el transporte público: pasajeros temen no regresar a casa

El miedo se ha instalado en el transporte público de Lima. Usuarios que recorren a diario rutas en Lima Este y Sur aseguran que salir de casa se ha convertido en un riesgo, ante el aumento de la criminalidad que ya no solo afecta a conductores, sino también a pasajeros.

En zonas como Puente Nuevo, donde recientemente se registró el incendio de un bus, los testimonios reflejan angustia. Familias viven en incertidumbre constante, temiendo que sus seres queridos no regresen a casa tras salir a trabajar.

La situación se agrava tras el asesinato de pasajeros en ataques armados, como el ocurrido contra unidades conocidas como “Los Rojitos”. Muchos usuarios ahora dudan incluso de dónde sentarse dentro del vehículo para evitar ser alcanzados por una bala.

A pesar del temor, la necesidad obliga a miles de personas a seguir usando el transporte público. “No queda otra opción”, repiten los ciudadanos, quienes enfrentan largas jornadas de viaje en medio de la inseguridad y la tensión permanente.

MEDIDAS DE LA PNP

Ante esta crisis, la Policía Nacional del Perú anunció medidas como el patrullaje y resguardo a buses en rutas críticas. Sin embargo, usuarios consideran que estas acciones aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.