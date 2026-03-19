Buscan a músico desaparecido desde hace tres días en Ventanilla

Un músico identificado como Ricardo Martín Peña Medina, de 49 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de marzo, luego de ser visto por última vez en Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. Su repentina ausencia ha generado preocupación entre sus familiares, quienes iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, el hombre fue visto por última vez en las inmediaciones del sector conocido como La Cachina, en Ventanilla. Desde entonces, no se ha tenido ninguna comunicación con él, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su situación.

Entre sus características físicas, Ricardo Martín presenta un tatuaje de teclas de piano en el brazo derecho, un rasgo distintivo que podría facilitar su identificación. Sus familiares han difundido su caso a través de diversos medios con la esperanza de obtener información que contribuya a su ubicación.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La familia ha solicitado a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer su desaparición, al tiempo que pidió el apoyo de la ciudadanía. Cualquier dato que ayude a ubicarlo puede ser comunicado al número 920 760 439, habilitado para recibir información sobre su paradero.