Transportistas anuncian denuncia contra autoridades por omisión ante ola de inseguridad

En medio del incremento de la criminalidad, representantes de la CONET Perú llegaron al Ministerio Público para presentar una denuncia por omisión de funciones contra diversas autoridades. La medida surge ante la falta de acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana, extorsión y sicariato que golpean al país.

Según informaron, en lo que va del año ya se registran al menos 14 fallecidos vinculados a estos delitos. Los dirigentes sostienen que no existe una respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad, lo que ha generado indignación en el sector transporte.

El abogado del gremio explicó que la denuncia alcanza a funcionarios en ejercicio y exautoridades que no habrían actuado oportunamente. Entre ellos se menciona a altos cargos del Ejecutivo y del sector Interior, así como mandos policiales, por no implementar medidas que frenen la violencia.

FALTA DE RESULTADOS

Por su parte, el presidente de CONET Perú cuestionó la falta de resultados pese a las reiteradas promesas del Gobierno. Señaló que, tras múltiples reuniones, los ofrecimientos de seguridad, cámaras y protección para los transportistas no se han concretado, mientras continúan los ataques y asesinatos.

Finalmente, los representantes exigieron acciones inmediatas y la indemnización para las familias de las víctimas. Advirtieron que la inseguridad no solo afecta a transportistas, sino también a ciudadanos en general, por lo que demandaron priorizar la vida y reforzar los recursos para la Policía Nacional.