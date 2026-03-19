General Máximo Ramírez cuestiona liberación de sujeto que agredió a policía en Chorrillos

Un sujeto que fue detenido por agredir a un efectivo policial e intentar quitarle su arma en Chorrillos fue puesto en libertad, generando indignación en la Policía Nacional. El hecho, registrado en video, evidenció la violencia ejercida contra el agente durante una intervención.

Durante un enlace con 24 Horas Mediodía, el defensor de la PNP, general Máximo Ramírez, explicó que el incidente ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando agentes acudieron a atender una gresca. En ese contexto, un individuo en aparente estado de ebriedad intentó huir, mientras otro sujeto, identificado como Edgar Gustavo Campos Rebaza, atacó a los policías.

El general detalló que el agresor no solo intentó arrebatar el arma de reglamento a un efectivo, sino que también lanzó piedras, dejando a uno de los suboficiales herido. Pese a la gravedad del caso y a la existencia de pruebas como videos y testimonios, el implicado fue liberado tras decisiones del Ministerio Público.

Ramírez cuestionó que la Fiscalía haya dejado al detenido en calidad de citado, argumentando conflictos de competencia y el vencimiento del plazo de flagrancia. Consideró que se trató de una “mala práctica” que debilita la autoridad policial y genera una mala imagen del sistema de justicia.

Finalmente, el defensor anunció que presentará una denuncia contra los responsables de la liberación. Asimismo, recordó que la ley contempla penas de entre 8 y 12 años de prisión por violencia contra la autoridad, por lo que insistió en que el caso debió ser sancionado con mayor severidad.