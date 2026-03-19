Canasta básica se dispara: pollo supera los S/12 y familias gastan hasta S/60 diarios

El incremento sostenido en los precios de la canasta básica continúa afectando a las familias peruanas. En las últimas semanas, el precio del pollo ha alcanzado los 12 y hasta 12.50 soles por kilo, lo que ha generado preocupación entre amas de casa que aseguran que el dinero ya no alcanza para cubrir sus necesidades diarias.

Los testimonios reflejan el impacto directo en la economía del hogar. Muchas personas señalan que antes podían preparar alimentos con un presupuesto de 30 soles, pero ahora deben destinar entre 50 y 60 soles diarios debido al encarecimiento de productos esenciales como el pollo, la papa y la yuca, cuyos precios también han registrado incrementos.

Esta situación también golpea a los comerciantes, quienes reportan una caída en las ventas. Indican que los clientes llegan con montos reducidos, entre 10 y 20 soles, lo que limita sus compras y afecta la dinámica del mercado. El alza de precios no solo reduce el consumo, sino que también genera incertidumbre en los pequeños negocios.

INCREMENTO DEL PRECIO DEL CRUDO

Especialistas explican que uno de los factores detrás de esta situación es el incremento del precio internacional del petróleo, que ha superado los 100 dólares por barril, elevando los costos de transporte y combustibles. Según el INEI, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 0,72% entre enero y febrero, reflejando el impacto en el costo de vida a nivel nacional.