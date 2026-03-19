Policía frustra asalto a botica en San Martín de Porres y captura a presunto delincuente

Un intento de robo a mano armada fue frustrado por la Policía Nacional en la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió cuando agentes de la División de Robos de la Dirincri realizaban labores de patrullaje en una zona considerada de alto índice delictivo.

Según informó el coronel Hano, jefe de la brigada, los efectivos detectaron a un sujeto en actitud sospechosa que ingresó a la botica “Luz Farma”. Al interior del local, el individuo sacó un arma y comenzó a amenazar a la trabajadora, lo que motivó una rápida intervención policial.

Durante la operación, el agente dio la voz de alto; sin embargo, el sospechoso reaccionó de forma agresiva, lo que obligó al efectivo a realizar un disparo dirigido a la pierna con el fin de neutralizarlo, en el marco del uso legal de la fuerza. De acuerdo con la autoridad, el impacto fue atenuado al chocar con un celular que llevaba el intervenido.

El sujeto fue reducido y detenido en el lugar. En su poder se halló un arma, que sería una réplica, utilizada para cometer el ilícito. La Policía indicó que el intervenido pertenecería a una banda criminal dedicada al raqueteo y asaltos violentos en la zona.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad del detenido y su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en este sector de Lima Norte.