Rímac: mototaxistas protestan por escasez y alza del precio del GLP

Alrededor de un centenar de mototaxistas realizaron un plantón en un grifo del Rímac para protestar por la escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), situación que viene afectando directamente su jornada laboral. Los conductores se concentraron desde tempranas horas para exigir soluciones inmediatas ante la falta de abastecimiento.

Durante la manifestación, varios trabajadores señalaron que se ven obligados a trasladarse a otros distritos para conseguir combustible, lo que incrementa sus gastos y reduce sus ingresos diarios. “Tenemos que ir lejos para poder trabajar, y eso nos perjudica bastante”, indicó uno de los mototaxistas.

Asimismo, denunciaron que algunos grifos del distrito han incrementado de manera considerable el precio del GLP, pasando de costar 5 soles a alcanzar hasta los 14 soles. Esta situación ha generado malestar entre los transportistas, quienes consideran que existe especulación en medio de la escasez.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante este panorama, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para que realicen operativos de fiscalización y verifiquen los precios en los establecimientos. Advirtieron que, de no obtener una pronta respuesta, continuarán con sus medidas de protesta en los próximos días.