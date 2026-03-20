Capturan a presunto autor de ataque a combi en SJM: crimen dejó tres muertos

La Policía Nacional detuvo a Junior Wilfredo Huampan Tapia, de 28 años, señalado como el presunto autor del ataque armado contra una combi de la línea “Los Rojitos”, ocurrido en San Juan de Miraflores y que dejó tres personas fallecidas: el chofer y dos pasajeras.

Según información policial, la captura se realizó la noche del último jueves, tras más de 48 horas de seguimiento continuo basado en el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades lograron identificar la ruta que habría seguido el sospechoso antes de perpetrar el ataque.

De acuerdo con las investigaciones, Huampan Tapia habría salido de la vivienda de un familiar y recorrido calles como Las Torres y Miguel Iglesias, atravesando un descampado hasta llegar al cruce donde se produjo el atentado. Aunque no registra antecedentes policiales, se indaga un posible vínculo familiar con sujetos ligados a organizaciones criminales como “Los Pulpos” o “Los Trujillanos”.

Además, la Policía informó que los casquillos de bala hallados en la escena coincidirían con evidencias de hasta siete homicidios registrados en el 2024, lo que agrava la situación del detenido. Las investigaciones continúan para esclarecer su participación y determinar si estaría involucrado en otros crímenes.