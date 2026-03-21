Desarticulan banda criminal Los Injertos de la Perla: policías allanaron ocho inmuebles

Agentes policiales allanaron ocho inmuebles en Lima y Callao como parte de un amplio operativo para desarticular la organización criminal Los Injertos de la Perla.

Según se conoció, la banda delictiva operaba desde julio de 2025 en la zona, extorsionaba a empresas de transporte menor, emprendedores y pequeños negocios.

INDUMENTARIA POLICIAL

Trascendió que la banda exigía pagos diarios de cinco soles a choferes de mototaxis. Estos cobros habrían alcanzado aproximadamente 900 soles mensuales.

En los inmuebles allanados se incautaron dos granadas de guerra, municiones, dinero en efectivo, tres autos y dos mototaxis. También se halló indumentaria policial.