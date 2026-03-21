El Agustino: agentes Terna se disfrazan de ambulantes para detener a “Cobracupos”

Pese a las imágenes negaba su acción. Agentes del Grupo Terna se disfrazaron de ambulantes para capturar a alias ‘Pantro’, quien cobraba cupos en un mercado informal de El Agustino.

Para que no queden dudas, la policía registró en video las actividades del sujeto, que negó los hechos pese a las pruebas y señaló que trabajaba como seguridad en el referido centro de abastos.

SUPUESTA SEGURIDAD

Según las autoridades, lo que el sujeto hacía era extorsionar a los vendedores, que el dinero que le entregaban por la “supuesta seguridad” que les brindaba en realidad eran cupos.

Cuando la policía allanó la vivienda del intervenido encontró 382 ketes de cocaína, un revolver y 256 municiones, preguntado para que tenía esas cosas se limitó a decir que eran de un amigo.