Salamanca: delincuentes encañonan a familia y roban su camioneta

Un violento asalto se registró en la zona de Salamanca, donde una familia fue interceptada por delincuentes armados y encapuchados que no dudaron en encañonarlos para cometer el robo. El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad, generando temor entre los vecinos del sector.

En las imágenes se observa cómo los sujetos abordan rápidamente a las víctimas, a quienes amenazan con armas de fuego para reducirlas en cuestión de segundos. Durante el ataque, los delincuentes despojaron a la familia de sus pertenencias, incluido un teléfono celular, y tomaron el control de la camioneta.

El asalto provocó la reacción de los vecinos, quienes al percatarse de lo ocurrido empezaron a gritar e intentaron ahuyentar a los delincuentes. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, ya que los criminales mantuvieron a las víctimas bajo amenaza y lograron escapar con el vehículo.

ANALIZAN IMÁGENES

Las autoridades policiales ya cuentan con las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para identificar y ubicar a los responsables. El caso ha generado preocupación en la zona por el nivel de violencia empleado por los delincuentes.