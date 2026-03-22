Los Olivos: asaltan a escolar mientras comía salchipapa y le roban celular

Un escolar fue víctima de un violento asalto mientras almorzaba una salchipapa en un establecimiento ubicado en el jirón Huáscar, en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió al promediar el mediodía, cuando dos delincuentes irrumpieron en el local y lo atacaron sin previo aviso.

Según se observa en las cámaras de seguridad, uno de los sujetos cogoteó al menor y le propinó golpes para reducirlo, mientras su cómplice le arrebataba el celular y la mochila. El ataque se produjo en cuestión de segundos, generando alarma entre los trabajadores y clientes del lugar.

Una de las empleadas del establecimiento indicó que, tras apoderarse de las pertenencias, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Asimismo, precisó que es la primera vez que ocurre un asalto en el local, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos de la zona.

VECINOS ATEMORIZADOS

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad serán clave para identificar y capturar a los responsables del violento asalto. En tanto, residentes del sector hicieron un llamado a las autoridades policiales para reforzar la seguridad y evitar que hechos similares se repitan.