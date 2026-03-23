¿Cuáles son los protocolos de seguridad para trasladar oro?

El reciente y violento asalto ocurrido en la Costa Verde, donde al menos doce delincuentes robaron lingotes de oro, ha puesto en evidencia serias irregularidades en los protocolos de seguridad para el traslado de este mineral. El hecho ha generado preocupación no solo por la magnitud del robo, sino también por las condiciones en las que se realizaba el transporte del valioso cargamento.

Iván Arenas, experto en temas mineros, señaló en entrevista con 24 Horas Mediodía que existen indicios claros de que el oro habría sido trasladado de manera informal o ilegal. Según explicó, uno de los principales factores que refuerzan esta hipótesis es el incumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de operaciones, lo que deja entrever una posible actividad al margen de la ley.

El especialista detalló que el transporte formal de oro debe realizarse en vehículos de caudales, con estrictas medidas de seguridad y respaldo documental. Sin embargo, en este caso, el mineral era trasladado en un taxi, lo cual representa una grave vulneración de las normas y evidencia una falta total de resguardo ante posibles ataques.

¿SE LLEVARON OCHO KILOS DE ORO?

Asimismo, Arenas advirtió que otro elemento sospechoso es que, hasta el momento, los presuntos propietarios del oro no se han presentado ante la Dirincri para interponer la denuncia correspondiente ni brindar su manifestación. Se estima que los delincuentes habrían sustraído aproximadamente ocho kilos de oro, lo que convierte este asalto en un caso de alto impacto que continúa bajo investigación.