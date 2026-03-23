Difunden nuevas imágenes del millonario robo de oro en la Costa Verde

Nuevas imágenes del millonario robo de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde han salido a la luz y podrían ser determinantes para esclarecer el caso. El material fue presentado desde la Central de Monitoreo de San Miguel por el gerente de seguridad ciudadana del distrito, Carlos Tineo.

En la secuencia captada por las cámaras de videovigilancia, se observa a los vehículos involucrados en el asalto recorriendo varios tramos de la vía antes de ejecutar la intervención. Las imágenes evidencian un seguimiento previo al taxi que transportaba el mineral, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

El atraco se registró alrededor de las 8:15 de la mañana del último domingo, en una de las principales vías de la capital. El violento robo generó gran preocupación debido a la modalidad empleada y al alto valor del cargamento sustraído.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Carlos Tineo señaló que estas imágenes serán fundamentales para las investigaciones policiales, ya que permitirán identificar a los responsables y reconstruir la ruta utilizada durante el asalto. Las autoridades continúan con las diligencias para dar con el paradero de los delincuentes involucrados en este millonario robo.