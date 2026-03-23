Golpe a “Los Mexicanos”: caen “Carlitos” y “Puchungo” por delito de extorsión

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra la organización criminal “Los Mexicanos” con la captura de dos de sus presuntos integrantes, conocidos como alias “Carlitos” y alias “Puchungo”. Ambos fueron detenidos este fin de semana y estarían implicados en una red dedicada a la extorsión en distintos puntos de Lima.

De acuerdo con el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, los intervenidos cumplían funciones específicas dentro de la organización. Mientras uno facilitaba cuentas bancarias para recibir el dinero producto de las extorsiones, el otro se encargaba de captar personas dispuestas a prestar sus cuentas para canalizar estos depósitos ilícitos.

Las investigaciones revelaron que alias “Carlitos” recibía transferencias diarias que alcanzaban los 2 mil soles, provenientes de múltiples víctimas. En tanto, alias “Puchungo”, identificado como Alejandro Barzola Quispe, fue señalado directamente como uno de los encargados de reclutar a quienes prestaban sus cuentas, consolidando así la estructura financiera de la red criminal.

CON PENAS HASTA 25 AÑOS

Las autoridades advirtieron que toda persona que facilite su cuenta bancaria para estos fines incurre en el delito de extorsión, con penas que oscilan entre los 15 y 25 años de prisión. Asimismo, la Policía indicó que la organización buscaría expandir sus operaciones replicando métodos violentos en otras zonas de la capital. El presunto cabecilla, alias “Jota”, sería un ciudadano peruano que opera desde el extranjero, y su captura ya es coordinada a nivel internacional.