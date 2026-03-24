Capturan a presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Cono Norte’: extorsionaban a mototaxistas

En un espectacular operativo, la Policía Nacional detuvo a nueve presuntos integrantes de una facción de ‘Los Injertos del Cono Norte’, sindicada de extorsionar a mototaxistas. Allanaron once inmuebles en Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y en Huaral.

Esta banda criminal extorsionaba desde el año pasado a choferes de la asociación de mototaxis Las Águilas de Carabayllo, a quienes exigían cupos desde S/ 12 soles a S/ 18. Este gremio está integrado por 150 unidades, por lo que habrían amasado cerca de medio millón de soles.

PENAL DE LURIGANCHO

Trascendió que el cabecilla sería Efraín Fernández, quien está recluido en el Penal de Lurigancho y desde ahí dirigía las acciones de la banda. En tanto, el brazo armado del cabecilla se encargaba de recopilar los datos de los socios de la empresa para luego extorsionarlos.

Se conoció que entre los detenidos está Carmen Ramírez, quien sería la pareja del cabecilla de la organización criminal. El rol de la mujer era recaudar todos los fondos de las extorsiones, para luego depositarlos en una cuenta bancaria de un familiar, informa RPP.