Jesús María: mujer se salva porque arma de sicario se trabó

Una mujer logró salvarse de morir tras ser atacada por un sicario en la cuadra 13 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. El violento hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de un condominio, cuyas imágenes ya están en manos de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En el video se observa cómo el sujeto llega a bordo de una bicicleta, desciende rápidamente y se acerca a su víctima con la intención de dispararle. Incluso, uno de los disparos logra impactar en la mujer, quien cae herida en la puerta del edificio.

Sin embargo, cuando el atacante intenta rematarla, su arma se habría trabado, impidiéndole continuar con el ataque y concretar el crimen. Este desperfecto resultó clave para que la víctima sobreviva al atentado.

HUYÓ EN BICICLETA

Tras el fallido intento, el sicario huyó del lugar en la misma bicicleta con dirección hacia el distrito de Pueblo Libre. En tanto, la mujer fue auxiliada y trasladada de emergencia a una clínica local, donde recibe atención médica. Las autoridades vienen analizando las imágenes para identificar y capturar al responsable.