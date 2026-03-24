San Juan de Lurigancho: vecinos bloquean avenida por cobro excesivo de pasajes

Vecinos del asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho, bloquearon una importante vía colocando piedras y palos como medida de protesta frente al alto costo de los pasajes. Los manifestantes exigen la presencia de transporte público formal, ya que aseguran que actualmente dependen de colectiveros que cobran tarifas excesivas.

Según denunciaron, los conductores informales llegan a cobrar hasta el doble del pasaje habitual, aprovechándose de la necesidad de los pobladores. Esta situación afecta principalmente a trabajadores y estudiantes, quienes deben movilizarse diariamente hacia otras zonas de la ciudad.

Los vecinos indicaron que, pese al crecimiento poblacional del sector en los últimos años, ninguna empresa de transporte público cubre la ruta. Esta falta de servicio ha generado un problema constante de acceso y ha obligado a los residentes a pagar precios elevados para poder trasladarse.

CONTINUARÁN CON SUS PROTESTAS

Ante esta situación, los pobladores advirtieron que continuarán con las protestas y el bloqueo de vías si no se atiende su demanda. Exigen la intervención de las autoridades para regular el servicio y garantizar un transporte accesible y seguro para todos.