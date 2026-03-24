Transportistas se reúnen con la PCM para exigir medidas contra la criminalidad y apoyo a huérfanos

Gremios de transportistas pidieron reforzar el apoyo económico a los hijos de choferes asesinados y exigieron acciones concretas frente al avance de la criminalidad.

En medio de la creciente ola de violencia que afecta al sector, dirigentes de distintos gremios de transportistas sostuvieron una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por el premier Luis Arroyo, con el objetivo de abordar estrategias frente a la criminalidad y reforzar el apoyo social a los hijos de choferes asesinados.

Durante el encuentro, el dirigente Martín Ojeda solicitó la intervención articulada de diversas instituciones del Estado para enfrentar la inseguridad y garantizar atención a las familias afectadas. Uno de los principales temas fue la situación de los menores que han quedado en la orfandad tras los ataques contra transportistas.

En esa línea, los gremios exigieron mejorar el apoyo económico que actualmente reciben estos niños, el cual apenas alcanza los 200 soles mensuales por beneficiario. Asimismo, se planteó la necesidad de ampliar la cobertura para que ningún menor afectado quede fuera del sistema de ayuda.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que la institución dejará de informar públicamente sobre las cifras oficiales de víctimas de extorsión, lo que generó preocupación entre los asistentes.

En la reunión también participaron representantes de distintos ministerios y del INABIF. Como resultado, se acordó continuar con la mesa de trabajo incorporando al Ministerio Público, con el fin de sincerar las cifras y fortalecer las acciones frente a una problemática que ya ha cobrado la vida de más de una docena de choferes en lo que va del año.