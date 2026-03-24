San Borja: balacera deja un muerto en avenida Primavera

Una feroz balacera registrada la noche del martes 24 de marzo en la avenida Primavera, en el límite entre San Borja y Santiago de Surco, dejó como saldo una persona fallecida. El hecho ocurrió en las inmediaciones de un concesionario de vehículos y es investigado por la Policía Nacional del Perú.

Al llegar al lugar, peritos de criminalística hallaron más de diez casquillos de bala esparcidos entre la pista y la vereda. Además, uno de los proyectiles impactó en la fachada del concesionario de autos de alta gama, lo que evidencia la intensidad del enfrentamiento ocurrido en esta zona de la capital.

De acuerdo con información preliminar, el tiroteo se habría originado durante un intento de robo al establecimiento. Agentes de seguridad del local habrían respondido al ataque para frustrar el asalto, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En medio de la huida, uno de los presuntos delincuentes murió en plena vía pública.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Según información recogida en el lugar, el gerente del concesionario habría sido el blanco del ataque, quien logró repeler la agresión junto a su personal de seguridad. Tras lo ocurrido, efectivos policiales acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.