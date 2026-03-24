Municipalidad de Lima anuncia compra de 40 mil cámaras para buses de transporte público

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la adquisición de 40 mil cámaras de videovigilancia para buses de transporte público, como parte de un paquete de medidas acordadas tras una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. La iniciativa busca reforzar la seguridad ciudadana en la capital y mejorar el control en el servicio de transporte.

Según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ejecutivo se comprometió a transferir los recursos necesarios para la implementación de estas cámaras, que serán monitoreadas por la comuna limeña. Además, se acordó fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos donde ya se han recuperado espacios públicos.

Como parte de los acuerdos, también se priorizará el financiamiento del proyecto Protránsito, el cual contempla la implementación de semaforización inteligente, transporte cicloviario y sistemas automatizados de detección de infracciones. Esta iniciativa, valorizada en 150 millones de dólares y financiada por el Banco Mundial, intervendrá en 500 intersecciones para optimizar el tránsito vehicular y mejorar la seguridad vial.

PROCESO DE MODERNIZACIÓN

El burgomaestre destacó que estas medidas forman parte de un proceso que busca modernizar la ciudad bajo un enfoque de “Smart City”. Asimismo, se informó que tanto la instalación de cámaras en buses como la semaforización inteligente serán evaluadas en la próxima sesión del Consejo de Ministros, donde se definirá su aprobación final y los detalles para su ejecución.