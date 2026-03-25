La reconocida cantante Lucía de la Cruz fue hospitalizada de emergencia y actualmente permanece en la unidad de trauma shock del Hospital María Auxiliadora, según confirmó el propio centro de salud mediante un comunicado oficial. La artista se encuentra bajo monitoreo permanente debido a la delicada situación que atraviesa.

En el pronunciamiento, el centro médico detalló que la cantante está siendo atendida por un equipo multidisciplinario de especialistas, quienes supervisan de cerca su evolución. La permanencia en la unidad de trauma shock responde a la necesidad de brindarle cuidados intensivos y seguimiento constante.

Asimismo, se informó que la artista criolla viene recibiendo atención médica a través del Seguro Integral de Salud (SIS), lo que garantiza la cobertura de los procedimientos necesarios durante su internamiento. No se han brindado mayores detalles sobre su diagnóstico, pero su estado continúa siendo reservado.

PREOCUPACIÓN POR SU SALUD

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y en el ámbito artístico, donde Lucía de la Cruz es considerada una de las máximas exponentes de la música criolla en nuestro país. Mientras tanto, sus familiares y seguidores esperan que en las próximas horas se conozcan nuevos reportes sobre su evolución médica.