Balacera en San Martín de Porres deja dos heridos y desata el pánico entre vecinos

La delincuencia continúa ganando terreno en Lima. Esta vez, un violento ataque armado se registró en el distrito de San Martín de Porres, específicamente en la zona de 10 de febrero, donde dos sujetos desataron una balacera en plena vía pública, generando terror entre los vecinos.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, los atacantes llegaron corriendo al lugar y abrieron fuego contra tres personas que conversaban tranquilamente en la zona. Uno de los objetivos logró huir hacia un mercado cercano, mientras los delincuentes continuaron disparando contra sus acompañantes.

En el lugar también se encontraban ciudadanos compartiendo en una tienda cercana, quienes tuvieron que resguardarse ante los disparos. Afortunadamente, las tres personas directamente atacadas resultaron ilesas, pero dos vecinos fueron alcanzados por las balas y terminaron heridos.

AL MENOS CINCO DISPAROS

Testigos indicaron que se escucharon al menos cinco disparos y señalaron que los atacantes serían jóvenes de aproximadamente 20 años, presuntamente extranjeros. Además, aseguraron que no serían residentes de la zona, lo que aumenta la preocupación por la inseguridad.

Las imágenes también muestran a un menor de edad que se encontraba en el lugar junto a su padre, quien tuvo que protegerlo en medio del tiroteo. Vecinos exigen mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en el distrito.