ATU advierte sanciones por uso indebido de tarjetas en el Metropolitano

Desde la estación Ricardo Palma, en Miraflores, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre el incremento de casos de uso indebido de tarjetas con beneficios en el Metropolitano, especialmente las destinadas a estudiantes y personas con discapacidad.

El vocero de la ATU, Pel Flores, explicó que durante operativos de fiscalización se verifica que los usuarios porten documentos que acrediten su condición, como carnet universitario o de CONADIS. Cada tarjeta emite un sonido distinto al pasar por el validador, lo que permite detectar posibles irregularidades.

Según detalló, en 2025 se retuvieron 2,099 tarjetas por uso indebido, mientras que en lo que va del 2026 ya se han intervenido 374, siendo la mayoría correspondientes a beneficios universitarios. La entidad remarcó que estas tarjetas son personales e intransferibles.

Asimismo, advirtió que quienes presten su tarjeta o usen una que no les corresponde no solo serán sancionados, sino que perderán el beneficio hasta el siguiente semestre o periodo de renovación, afectando directamente al titular del documento.

Finalmente, la ATU recordó que los trámites para obtener estas tarjetas especiales se realizan en la estación central y toman solo algunos días, instando a los usuarios a hacer un uso correcto del sistema y evitar perjudicar a quienes realmente necesitan estos beneficios.